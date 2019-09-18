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İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 19:51 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıtarak içeceklerine uyuşturucu madde kattığı kişileri bağımlı hale getirdiği iddia edilen İranlı Hossein Mirzeai 18 yıl 9 ay, eşi Çiğdem Mirzeai ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıtarak içeceklerine uyuşturucu madde kattığı kişileri bağımlı hale getirdiği iddia edilen İranlı Hossein Mirzeai 18 yıl 9 ay, eşi Çiğdem Mirzeai ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Düzce’de, Mirzeai Uluslararası Ticaret adı altında şirket kuran Hossein Mirzeai ve eşi Çiğdem Mirzeai, 29 Aralık 2017'de Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alındı. Hossein Mirzeai’nin kendisi biyoenerji uzmanı olarak tanıttığı, vücuttaki ağrıları tedavi ettiği yönündeki söylemleri ile kendisine gelen kişilerin içeceklerine uyuşturucu madde katarak, bağımlı yaptığı tespit edildi.
Düzce 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hossein Mirzeai 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 9 ay, eşi Çiğdem Mirzeai ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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