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İranlı sahte polisler Libyalı turistleri İstanbul'da dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Bağcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan iki İranlı, Libyalı A.A.'yı yanlarına çağırıp, kimlik sorma bahanesiyle 600 dolarını aldı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Bağcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan iki İranlı, Libyalı A.A.'yı yanlarına çağırıp, kimlik sorma bahanesiyle 600 dolarını aldı. O anlarda şüphelileri takipte olan polis ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Bağcılar’da 24 Ekim'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı; Libyalı turist A.A. yolda yürürken kendilerini polis olarak tanıtan, iki İranlı Muhammed A. ve Mozaffer G. arama yapmak istediklerini söyledi. A.A. çantasını şüphelilere uzattı. Şüpheliler arama bahanesi çantadan 600 doları alıp araçla kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takipte bulundukları şüphelileri kare kare fotoğrafladı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakalarayarak gözaltına aldı. Yakalanan iki şüphelinin daha önceden poliste sahte kimlikle parmak izi kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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