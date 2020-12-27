HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İranlı sahte polisler yakalandı

İranlı sahte polisler yakalandı

27.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendilerini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 şüpheli 8 kişiyi dolandırdı.

Kendilerini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 şüpheli 8 kişiyi dolandırdı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden birini havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışırken, 2 şüpheliyi de operasyon sonucu yakaladı.
İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp İstanbul’un farklı noktalarında yabancı uyruklu kişileri durdurup arama yapan 3 şahıs hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların İran uyruklu Ruhsen G. (51), Masud A. (40) ve Hosseın R. (34) olduğunu belirledi.

2 ilçede 161 bin 113 TL dolandırıcılık
Şüphelilerin, Esenyurt ve Zeytinburnu’nda 8 yabancı uyruklu şahsı dolandırarak toplamda 17 bin 550 dolar ve bir miktar mücevher aldıkları belirlendi.

Havalimanında kaçmaya çalışırken yakalandı
Şüphelilerden Ruhsen G. ve Masud A. ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Hossein R. İstanbul Havalimanı dış hatlar bölümünde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.