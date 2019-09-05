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İranlı sanatçı Esmaeil Rashvand'ın solo sergisi 16 Eylül'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

İranlı sanatçı Esmaeil Rashvand'ın solo sergisi 16 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - İran'da 60 yıl önce temelleri atılan ve "nakaşihat" olarak bilinen modern kaligrafinin önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand'ın hazırladığı solo sergi, 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenen sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açılacak.

Yakın zamanda İstanbul'a yerleşerek, sanat çalışmalarını burada sürdüren Rashvand'ın 17. solo sergisinde 20 eser ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Hem klasik hat hem de modern kaligrafide İran'ın yanı sıra İtalya ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesinde 20'den fazla kişisel ve karma sergiye imza atan sanatçının İstanbul'daki ilk sergisi, 29 Eylül'e kadar görülebilecek.

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