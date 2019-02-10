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İranlı sanatçıdan Fecr Film Festivali'ne eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

İranlı sinema sanatçısı Mecid Muzafferi, Uluslararası Fecr Film Festivali yetkililerinin İran sinemasını tanımadığını söyledi

İranlı sinema sanatçısı Mecid Muzafferi, Uluslararası Fecr Film Festivali yetkililerinin İran sinemasını tanımadığını ve festivalin eksikliklerle dolu olduğunu söyledi.

Tesnim ajansına açıklama yapan Muzafferi, 30 Ocak'ta Tahran'da düzenlenen törenle kapılarını sinemaseverlere açan festivalle ilgili konuştu.

Muzafferi, "Fecr Film Festivali'nin açılışına katıldım. O kadar eksik ve bilgisizlik gördüm ki programın ortasında Tahran Tiyatro Salonu'nu terk ettim. Festival yetkililerinin bilgisizliğini kendi gözümle gördüm. Bu bilgisizlik 40 yıllık İran sinemasında görülmemiştir." dedi.

Festivalde İran sineması tanıtılırken İran'ın eski sinema sanatçılarına yer verilmediği ve eski sinema oyunculara saygı gösterilmediği eleştirisinde bulunan Muzafferi, "Hem İslam Devrimi'nden önce hem de sonra İran sinemasına emek verdim. Salona girerken bana giriş kartınız var mı diye sordular, bu beni çok üzdü." ifadesini kullandı.

- Fecr Film Festivali

İran'da 1982 yılından itibaren İslami İrşad ve Kültür Bakanlığının himayesinde düzenlenen Fecr Film Festivali, Şah döneminde ülkede yapılan Uluslararası Tahran Film Festivali'nin yerine getirilmişti.

Festivale, 1996 yılında uluslararası yarışma kategorisi eklenmişti. 2015'de Uluslararası Fecr Film Festivali adıyla düzenlenen ayrı bir etkinlik oluşturulmuştu.

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İran sineması Mecid Muzafferi Uluslararası Fecr Filim Festivali

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