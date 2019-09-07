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İranlı sanatçılardan Türkiye'de karma sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 19:36 | Son Güncelleme

İranlı 37 sanatçının eserlerinden oluşan "Sanat Yansıması Karma Grup Sergisi" 9 Eylül'den itibaren ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçılar Faranak Mohebbi ve Felor Biniazan tarafından düzenlenen "Sanat Yansıması Karma Grup Sergisi"nin ön gösterimi yapıldı.

Kapılarını 9 Eylül’de Nişart Sanat Galerisi'nde açacak sergi, 37 İranlı sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergide, sulu boya ve hat eserlerin ağırlıkta olduğu 100'e yakın parça yer alıyor.

Serginin küratörlerinden Felor Biniazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi İranlı sanatçıların çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sergiyi duyurduklarında birçok başvuru aldıklarını söyleyen Biniazan, "Resimlere bakarak içlerinden seçtiğimiz çalışmalarla sergiyi düzenledik. Türkiye bizim komşumuz, Türkiye'yi de tanıyordum. Daha önce iki kere sergi yapmıştım burada. Sadece Tahran'dan değil birçok şehirden sanatçımız var." diye konuştu.

Sulu boya ile doğa üzerine çalışan Biniazan, 25 yıldır resimle uğraştığını ifade etti.

Biniazan, Türk sanatseverlerden sergiye destek beklediklerini dile getirerek, "Kültürler yakın olsa da bazı farklılıklar var. Ben destek bekliyorum. Çünkü burada yabancıyız. İran'da açsak bu sergiyi bu sanatçıları herkes tanır ama burada tanınmıyorlar. O yüzden gelmelerini istiyorum. Gelip görsünler. Her tarza hitap eden bir sergi bu, herkes istediğini bulabilir." değerlendirmesini yaptı.

Nişart Sanat Galerisi'nin sahibi Nihat Tokat da Türk sanatçıları yurt içi ve yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Yurt dışındaki sanatçıları da ülkemize tanıtmak gibi bir misyonumuz daha var. Özellikle İran gibi Perslerden gelen, Farsi kültürünü dünyaya yayan ve sanatta dünyada öncülük eden bir ülkenin sanatçılarını ülkemizde tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ı kardeş ülke olarak tanımlayan Tokat, "Bizim de sanatta çok üst düzeyde olduğunu gördüğümüz sanatçılarla birlikte sergilerimize katılıyorlar. Dün resimleri astık. Astığımızdan beri ciddi bir ilgi, beğeni ve satış var. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Demek ki doğru bir iş yapmışız." dedi.

"Sanat Yansıması Karma Grup Sergisi" 14 Eylül'e kadar görülebilecek.

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İRAN Nişart Sanat Galerisi sergi

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