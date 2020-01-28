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İranlı şarkıcı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo, sınır dışı edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, kendi ülkesinde kırmızı bültenle arandığı öğrenilen 33 yaşındaki rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo, Fatih’te gözaltına alındı.

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo, sınır dışı edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, kendi ülkesinde kırmızı bültenle arandığı öğrenilen 33 yaşındaki rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo, Fatih’te gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İranlı şarkıcının, Türkiye’ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlendi. Yasa dışı yollara Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenilen Amir Hüseyin Maghsoudloo’nun, uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı İnterpol tarafından 24 Eylül tarihinden itibaren kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Yakalanan rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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