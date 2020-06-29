İranlı Savcı: ‘‘Trump Hakkında Kırmızı Bülten Talebinde Bulunduk’’

İranlı yetkililer, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, Interpol’den yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Tahran'dan gelen bu adımı ''propaganda gösterisi'' olarak niteledi.
IRNA’nın haberine göre İranlı savcı Ali Elkasımer, Trump ve diğer yetkililer için Interpol’ün en yüksek seviyede tutuklama emri olan kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunduklarını da açıkladı.
Tahran savcısı Elkasımer, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kasım Süleymani’yi hedef alan suikasttan sorumlu tuttuğu ABD Başkanı ve 30’dan fazla kişinin ‘‘cinayet ve terör suçlamaları’’ ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
İranlı savcı, Başkan Trump dışında hakkında yakalama kararı çıkarılan yetkililerin adını vermedi, ancak görevden ayrılsa bile ABD Başkanı Trump’ın yargılanması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Başkan Trump’ın tutuklanma ihtimali bulunmasa da İran’ın bu adımı, Trump’ın ABD’yi İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmesinden bu yana Tahran ve Washington arasında yaşanan gerilimi bir kez daha ortaya koydu.
ABD'li yetkili: ''Kimsenin ciddiye almadığı bir propaganda gösterisi''
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Suudi Arabistan'da düzenlediği basın toplantısında çıkarılan yakalama kararını ''kimsenin ciddiye almadığı propaganda gösterisi'' olarak niteledi.
Brian Hook, ''Bizim değerlendirmemiz Interpol'ün siyasi nitelik taşıyan kırmızı bültenler çıkarmadığı yönünde'' dedi.
Interpol: ''Siyasi nitelikteki talepleri değerlendirmeye almayız''
Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol'den yapılan yazılı açıklamada da, yasa gereği kurumun ''siyasi, askeri, dini ya da ırksal nitelik taşıyan müdahalede ya da faaliyette bulunmasının yasak olduğu'' vurgulandı.
Açıklamada, ''Interpol, Genel Sekreterliğe gönderilen bu tür talepleri değerlendirmeye almaz'' denildi.
Bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması halinde, tutuklamayı, bunu talep eden ülke adına yerel yetkililer yapıyor. Kırmızı bülten, ülkeleri, söz konusu şüpheliyi tutuklama ya da sınır dışı etmeye zorlayamıyor, ancak hükümet liderlerini zor durumda bırakabiliyor ve şüphelinin seyahatini kısıtlayabiliyor.
Interpol komitesi üyeleri, bir ülkeden kırmızı bülten talebi gelmesinin ardından bir araya gelerek üye devletlerle bilgi paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda istişarelerde bulunuyor. Interpol’ün bültenleri kamuoyuna açıklama zorunluluğu bulunmasa da kırmızı bültenlerin bazıları, kuruluşun internet sitesinde yayımlanıyor.
İran ordusunun seçkin birliği olarak nitelenen Kudüs Gücü’nün Komutanı General Kasım Süleymani, geçtiğimiz Ocak ayında Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.
İran, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi öncesinde de aylardır yüksek seyreden gerilimde, Irak’taki ABD askerlerini hedef alan balistik füze saldırısıyla misillemede bulunmuştu.