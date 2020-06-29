İranlı Savcı: ‘‘Trump Hakkında Kırmızı Bülten Talebinde Bulunduk’’

İranlı yetkililer, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, Interpol’den yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Tahran'dan gelen bu adımı ''propaganda gösterisi'' olarak niteledi.

IRNA’nın haberine göre İranlı savcı Ali Elkasımer, Trump ve diğer yetkililer için Interpol’ün en yüksek seviyede tutuklama emri olan kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunduklarını da açıkladı.

Tahran savcısı Elkasımer, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta Kasım Süleymani’yi hedef alan suikasttan sorumlu tuttuğu ABD Başkanı ve 30’dan fazla kişinin ‘‘cinayet ve terör suçlamaları’’ ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

İranlı savcı, Başkan Trump dışında hakkında yakalama kararı çıkarılan yetkililerin adını vermedi, ancak görevden ayrılsa bile ABD Başkanı Trump’ın yargılanması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Başkan Trump’ın tutuklanma ihtimali bulunmasa da İran’ın bu adımı, Trump’ın ABD’yi İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmesinden bu yana Tahran ve Washington arasında yaşanan gerilimi bir kez daha ortaya koydu.