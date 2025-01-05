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  4. İranlı şirket sahibi, 16 milyon TL'lik cipiyle çarptı: İstanbul'daki kaza pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi, 16 milyon TL'lik cipiyle çarptı: İstanbul'daki kaza pek de ucuz atlatılmadı

05.01.2025 15:46
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İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde feci bir olay yaşandı. İran uyruklu yazılım şirketi sahibi Aref Nasiri Khalahi (32), 16 milyon liralık cipiyle bir başka kadına çarptı. Cipin çarptığı seyyar satıcı Sadiye Aydın’ın (64) bacakları kırıldı. Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu. Cipte ise maddi hasar var.

İranlı şirket sahibi, 16 milyon TL'lik cipiyle çarptı: İstanbul'daki kaza pek de ucuz atlatılmadı

Sarıyer'de cipiyle orman yolunda seyrederken direksiyon hakimiyetini yitiren Aref Nasiri Khalahi, yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a çarptı, ardından mesire alanına uçtu. Khalahi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza yerinden görüntüler de geldi.

CİP KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref Nasiri Khalahi, yanındaki kadın asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi, cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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SEYYAR SATICI KADINA ÇARPIP UÇTU

Kontrolden çıkan cip yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın’a çarpıp mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu.

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LÜKS ARAÇTA HASAR OLUŞTU

16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

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SEYYAR SATICI KADININ BACAKLARI KIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

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SÜRÜCÜ VE ASİSTANI YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayla ilgili itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu. Cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza sonrası Khalahi’nin asistanı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Khalahi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Saniyeler içinde 8 kaza yapan aracın direksiyonundakini görenler inanamadı Saniyeler içinde 8 kaza yapan aracın direksiyonundakini görenler inanamadı

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kaza
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