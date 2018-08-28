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İranlı siyasetçiden işsizlik sorununa çözüm önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

Reformist kanadın önde gelen siyasetçilerinden Said Heccariyan, Hindistan ve Çin gibi ülkelere işçi gönderilmesini önerdi

İran'da reformist kanadın önde gelen siyasetçilerinden Said Heccariyan, ülkedeki işsizlik sorununun çözümü için Hindistan ve Çin gibi ülkelere işçi gönderilmesi önerisinde bulundu.

Yerel basına açıklamalarda bulunan Heccariyan, İran'daki işsizlik meselesinin hükümetin üstesinden gelemediği karmaşık bir soruna dönüştüğünü belirterek, ülke dışına işçi gönderilmesi durumunda bu sorunun aşılabileceğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın iş gücü ihtiyacını Türkiye'nin karşıladığını hatırlatan Heccariyan, "Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'ya çok sayıda işçi gönderdi. İran da Çin ve Hindistan gibi ülkelere kalifiye işçilerini göndererek işsizlik sorununu çözebilir." dedi.

Ülkesinin sanayide geri kaldığını ve hükümetin bu sorunun üstesinden gelemediğini dile getiren İranlı siyasetçi, ekonomik rant ve devletin ekonomideki rolü gibi meselelerin hala çözüm bekleyen sorunlar arasında olduğunu belirtti.

İran İstatistik Kurumu ülkedeki işsizlik oranını yüzde 12,4 olarak açıkladı. Ancak gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 25'in üzerinde olduğu İran'da İçişleri Bakanı Abdurrahman Rahmani Fazlı, daha önce yaptığı bir konuşmada, "işsizlik oranının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu ve bazı bölgelerde işsizliğin yüzde 60'a ulaştığını" ifade etmişti.

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