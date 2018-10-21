İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının önce Türk ardından dünya medyasının üzerine gitmesi sayesinde karanlıkta kalmadığını belirterek, bu olayın "özgür basının gücünü gösterdiğini" söyledi.

Mutahhari, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve dünyadaki "özgür basının gücüne" dikkati çekti.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamasının önce Türk ardından da dünya medyasında gündeme oturduğunun altını çizen Mutahhari, konunun uluslararası bir boyuta taşınması üzerine siyasilerin olayın üstünü örtemediğini ifade etti.

Mutahhari, bu olayın her şeyden önce özgür basının gücünü gösterdiğini" vurguladı.

"Teşbihte hata olmaz, İran'daki seri cinayetler zamanında bizim de özgür basınımız olsaydı o facialar ya yaşanmaz ya da o çapta büyük olmazdı." diyerek reformist lider Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde işlenen faili meçhul cinayetlere atıfta bulunan Mutahhari, artık İran'da o yanlış yöntemlerin ve başına buyrukluğun terk edildiğini kaydetti.