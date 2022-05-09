HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İranlı siyasetçiden skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

İranlı siyasetçiden skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

09.05.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib’in kardeşi muhafazakar siyasetçi Mehdi Taib’in yayımlanan ses kaydında skandal sözler sarf edildi. Taib, Irak’taki Türk mevzilerinin vurulmasının ardında İran’ın olduğunu söyledi.

İranlı siyasetçiden skandal sözler! "Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk"

Iran International TV’nin internet sitesinde ve bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan ses kaydında, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki teröre karşı düzenlediği askeri operasyonları eleştiren Taib, bölgede Türk askeri güçlerine düzenlenen saldırıların ardında İran'a bağlı unsurların olduğuna işaret etti. İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Taib, "Türkiye lafta vururum, şöyle yaparım böyle yaparım diyor. Sahadaysa bunu yapamıyor. İdlib onun (Türkiye'nin) elinde değil mi? Buradan geri çekil diyoruz, yarın geri çekiliyor." iddiasında bulundu.

"VURAN IRAK DEĞİL, BİZİZ"

Konuşmasının devamında dinleyicilerden birinin "Fakat Irak Türkiye'yi vurdu" sözüne karşılık Taib, "(Vuran) Irak değil biziz." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'a yönelik eleştirilerin de bulunduğu ses kaydının sızmasıyla ilgili Taib'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin damadının kardeşi Meysem Nili'yi suçladığı öne sürülmüş, Nili'nin tepkisi üzerine Taib, Nili'den özür dilemişti.

ABD İSTİHBARAT RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: İRANLI MİLİSLER TÜRKİYE'YE KARŞI PKK'YLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Diğer yandan ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Pentagon Başmüfettişliğine, İran destekli milislerin Irak’ta Türkiye’ye karşı PKK terör örgütü ile iş birliği yaptığını ve zaman zaman Türkiye’nin kuzey Irak’taki üslerine saldırı düzenlediğini bildirmişti. İstihbarat raporunda, İran destekli milislerin Türkiye'ye yönelik saldırıları Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Irak'ta PKK'ya operasyon düzenlemekten caydırmak için yaptığı kaydedilmişti.

ABD istihbarat raporunda dikkat çeken detay: İranlı milisler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyorABD istihbarat raporunda dikkat çeken detay: İranlı milisler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı! Biden'dan kritik karar Sadece 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı! Biden'dan kritik karar
İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...
Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi
Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD sonra en büyük düşman irandır

En Çok Okunan Haberler

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...

İlginizi Çekebilir

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü!

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü!

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.