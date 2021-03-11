HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

11.03.2021 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda lüks aracının ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi sınır dışı edildi.Beyoğlu’nda lüks aracının üstünde karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasında polis aracında çektiği görüntülerin ardından gözaltına alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi’nin sınır dışı edildiği bildirildi.Beyoğlu’nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Beyoğlu’nda lüks aracının ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi sınır dışı edildi.
Beyoğlu’nda lüks aracının üstünde karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasında polis aracında çektiği görüntülerin ardından gözaltına alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi’nin sınır dışı edildiği bildirildi.
Beyoğlu’nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, yurda "Girişi İhtiyaten Engelli" olan İranlı sosyal medya fenomeni, Kağıthane’deki evinde gözaltına alınmıştı.
İl Göç İdaresi’ndeki işlemleri yapılan Hatemi hakkında geçtiğimiz günlerde Bölge İdare Mahkemesi sınır dışı kararı verdi.
Kararın ardından Hatemi’nin, Göç Genel Müdürlüğü’nce Van’a gönderildiği, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı’na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Kritik kararlar belli olduKritik kararlar belli oldu
Öğle namazı nasıl kılınır?Öğle namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da bir flaş karar daha! Yeni dönem başladı

O kentte bir flaş karar daha! Yeni dönem başladı

Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu: Virüsü tespit ettiğimiz zaman 'Şansa bak be' dedi

Koronaya yenilmişti! Virüs tespit edilince böyle tepki vermiş

Son Dakika: Polatlı'daki darbe girişimi davasında Yargıtay kararları belli oldu

Kritik kararlar belli oldu

Gebze'de kurallara uymayanlara 6 günde 1 milyon lira ceza kesildi

Gebze'de kurallara uymayanlara 6 günde 1 milyon lira ceza kesildi

Öğretmen koronavirüse yakalandı, öğrenciler karantinaya alındı

Öğretmen koronavirüse yakalandı, öğrenciler karantinaya alındı

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: 3'üncü piki yaşamak üzereyiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.