HABER
  4. İranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk etti

İranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

İran'ı terk etme kararını açıklayan Kimia Alizadeh, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi.

İranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk etti

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimia Alizadeh, ülkesini terk ettiğini açıkladı.

21 yaşındaki tekvandocu, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkar için kullandığını söyleyen Alizadeh, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" diye konuştu.

İranlı yetkililerin kendisini küçük düşürdüğünü söyleyen tekvandocu, hiçbir Avrupa ülkesinden davet almadığını belirtti.

Hayatını hangi ülkede sürdüreceği henüz bilinmeyen Kimia Alizadeh, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Erdoğan İtalya Başbakanı'nı Kabul EdiyorErdoğan İtalya Başbakanı'nı Kabul Ediyor
Pompeo ve Çavuşoğlu Telefonla GörüştülerPompeo ve Çavuşoğlu Telefonla Görüştüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN spor ülke KİMİA ALİZADEH

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya'da deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.