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İranlı sporcu yamaç paraşütüyle tarım arazisine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Denizli'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması'nda, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki puan alanına yaklaştığı sırada kontrolünü kaybeden İranlı sporcu, tarım arazisine düştü

Denizli'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması'nda, iniş yaptığı sırada kontrolü kaybederek Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir tarım arazisine düşen İranlı sporcu Ali Akhtari'nin bacağında kırık meydana geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada 2 bin 140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı'ndan havalanan Akhtari, Gölhisar ilçesinde bulunan puan alanına yaklaştığı sırada kontrolü kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten tarım arazisine düşen Akhtari, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akhtari'nin bacağında kırık meydana geldiği öğrenildi.

İranlı sporcu Akhtari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın Tebriz kentinde yamaç paraşütü öğreticisi olduğu söyledi. İlk puan alanını geçtikten sonra ikinci puan alanına giderken irtifa kaybettiğini ve bu nedenle yerleşim alanına zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığını anlatan Akhtari, "Bu alanda elektrik telleri olduğu için hızlı dönüşlerle birlikte gerçekleştirdiğim iniş sırasında yere 4-5 metre kala sert bir iniş yaptım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Akhtari Burdur iranlı sporcu yamaç paraşütü

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