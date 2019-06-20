İranlı Sünni cemaatten Mursi için taziye mesajı

İran'daki Sünni gruplardan Davet ve Islah Cemaati Genel Sekreteri Abdurrahman Pirani, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi'nin ölümünün ülke idaresinin halk tarafından seçilmiş gerçek yöneticilere teslim edilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Davet ve Islah Cemaati Genel Sekreteri Pirani, 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için taziye mesajı yayımladı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) aydın liderlerinden Mursi'nin Mısır'da demokratik seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Pirani, içerideki komplolar ve bölgedeki demokrasi karşıtı güçler ile bazı uluslararası güçlerin iş birliğindeki darbede görevinden alındığını ve zindana atıldığını ifade etti.

Demokrasi ve Mursi taraftarlarının barışçıl gösterilerinin "insafsızca bastırıldığını" ve "birçoğunun şehit edildiği ya da zindana atıldığını" kaydeden Pirani, İhvan taraftarlarının şiddetten uzak durarak Mısır'ın çatışma alanına dönmesine ve kardeşlerin birbirini öldürmesine izin vermediğini vurguladı.