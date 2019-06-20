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İranlı Sünni cemaatten Mursi için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Davet ve Islah Cemaati Genel Sekreteri Abdurrahman Pirani: "Mursi'nin ölümünün; darbecilerin haksızlıklarının sona ermesine, zindandakilerin serbest kalmasına, askerlerin asıl görevlerine geri dönmesine, ülke idaresinin halk tarafından seçilmiş gerçek yöneticilere teslim edilmesine ve Mısır'ın İslam dünyasındaki layık konumuna yükselmesine vesile olmasını temenni ediyoruz"

İran'daki Sünni gruplardan Davet ve Islah Cemaati Genel Sekreteri Abdurrahman Pirani, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi'nin ölümünün ülke idaresinin halk tarafından seçilmiş gerçek yöneticilere teslim edilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Davet ve Islah Cemaati Genel Sekreteri Pirani, 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için taziye mesajı yayımladı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) aydın liderlerinden Mursi'nin Mısır'da demokratik seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Pirani, içerideki komplolar ve bölgedeki demokrasi karşıtı güçler ile bazı uluslararası güçlerin iş birliğindeki darbede görevinden alındığını ve zindana atıldığını ifade etti.

Demokrasi ve Mursi taraftarlarının barışçıl gösterilerinin "insafsızca bastırıldığını" ve "birçoğunun şehit edildiği ya da zindana atıldığını" kaydeden Pirani, İhvan taraftarlarının şiddetten uzak durarak Mısır'ın çatışma alanına dönmesine ve kardeşlerin birbirini öldürmesine izin vermediğini vurguladı.

Mursi'nin ailesine, İhvan'a, dünya Müslümanlarına ve özgürlük yanlılarına taziyelerini bildiren Pirani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mursi'nin ölümünün; darbecilerin haksızlıklarının sona ermesine, zindandakilerin serbest kalmasına, askerlerin asıl görevlerine geri dönmesine, ülke idaresinin halk tarafından seçilmiş gerçek yöneticilere teslim edilmesine ve Mısır'ın İslam dünyasındaki layık konumuna yükselmesine vesile olmasını temenni ediyoruz."

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, 17 Haziran'da, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetmişti.

Mursi'nin naaşı 18 Haziran'da yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki İhvan mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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İRAN Mursi

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