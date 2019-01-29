İranlı sürücü, uyuşturucu haplarla yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında İran plakalı aracın sürücüsünün üzerinde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Tatvan Karayolu'nda yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında İran plakalı araç durduruldu. Aracın İran uyruklu sürücüsünün üzerinde naylonlara sarılı halde 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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