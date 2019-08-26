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İranlı tasarımcılar İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Lifestyle Türkiye 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı'na katılan İranlı tasarımcılar,İslam ve İran kültürüyle modern moda akımlarını nasıl dengelediklerini anlattı - Farzaneh Ashayeri: - "İran'ın efsanelerinden esinlenerek tasarımlar yapıyorum. Buna ek olarak hat sanatından faydalanıyorum. Moderniteyi de tasarımlara katarak neşeli ve renkli bir ürünler ortaya koyuyoruz" - Mona Maghsoudloo: - "Ülkemde kapanmak gerektiği için bazen modern kıyafetler giymek istediğinde bu kolay olmuyor ama bu dengeyi koruyacak tasarımlara imza atmaya çalışıyorum" - Fatemeh Kamerei: - "Ben tasarımlarımda Avrupa ve İran kültüründen esinleniyorum. Kıyafetlerimdeki öğelerle ve stilimle en temelde İran kadınlarını güçlü göstermek istiyorum"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Türkiye'nin dünya çapında bilinen tekstil fuarlarından olan Lifestlyle Türkiye 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı'na katılan İranlı tasarımcılar tasarımlarında İslam ve İran kültürüyle modern moda akımlarını nasıl sentezlediklerini anlattı.

Başta İran, Azerbaycan, Afganistan ve Rusya olmak üzere 30'dan fazla ülkeden tasarımcının katıldığı fuara en yoğun katılım gösteren İran'dan gelen tasarımcılar muhafazakar moda anlayışlarını AA muhabiriyle paylaştı.

İranlı tasarımcılardan Farzaneh Ashayeri elbiselerinde İran'ın kültürel birikimini öne çıkardığını, İran efsanelerinden esinlenerek tasarımlar yaptığını belirterek, "Ek olarak hat sanatından faydalanıyorum. Kendi bakış açımı bu kültürel birikimime katarak çalışmalarıma devam ediyorum. Tasarımlarımda İran kadınına uygun olan öğeleri kullanıyorum. Her sezonda tasarımlarımızı yeni sezona göre yapıyorum fakat tabii ki hem tercih edilmesi hem de İslam’ın kadınlar için uygun gördüğü kriterler önemli. Moderniteyi de tasarımlara katarak neşeli ve renkli bir ürünler ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Modacı Elahe Shah Abadi de tasarımlarının dini ve tarihsel motifler içerdiğini ifade ederek, tasarımlarında İslami tesettür ilkelerine riayet ettiğini dile getirdi.

Abadi, "Ben daha çok İslam ve İran motifleriyle kadınlar için tesettüre uygun kıyafetler tasarlıyorum. Kadınların sadece gündelik hayatında değil özel günlerinde de farklı kıyafetler giymeleri için tamamen İslami motiflerle donatılmış kıyafetler üretiyorum. Buna ek olarak İran kültüründeki motifleri de elbiselere işliyorum. Benim için ikisi de son derece önemli. " diye konuştu.

15 yıldır moda dünyasının içinde olduğunu ve tasarımlarının kültür temelli olduğunu vurgulayan Sanaz Moslemiasl de muhafazakar moda algısının din ve kültür temelli şekillendiğini vurgulayarak, "Tasarım benim aile mesleğim. Grafik üzerine eğitim aldım ama tasarım dünyasına adım attım. Şimdi ömrümden ne kadar versem bu iş için azdır diye düşünüyorum. Benim için önemli olan ve tasarımı önemli kılan her zaman kültürdür. Kültürel öğeler olmadığında tasarımın eksik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tasarımlarımda İran kültürü ve İran öğelerini kullanıyorum. Şiirlerimi hat yazısıyla elbiselere işliyorum ve güçlü kültürel zenginliğimizi kıyafetlere aktarmaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "İran ve Türkiye'nin kıyafet kültürü benzer"

Tasarımlarında modern öğelere ağırlık veren ve endüstriyel tasarımdan moda tasarımına geçiş yapan Mona Maghsoudloo ise dünyadaki moda akımlarını yakından takip ettiğini ve tasarımlarında karma bir yapı ortaya koyduğunu belirtti.

Maghsoudloo, "Yüksek lisans yapıyorken moda dünyası ile ilgilenmeye başladım. İnternette sürekli araştırmalar yapıyordum ve Fashion TV izliyordum. Bu sayede moda dünyasını yakından takip ettim. Ülkemde kapanmak gerektiği için bazen modern kıyafetler giymek istediğinde bu kolay olmuyor. Ama bu dengeyi koruyacak tasarımlara imza atmaya çalışıyorum. Kadınların daha güzel görünmeleri için kıyafetler tasarlıyorum. Daha güzel görünmelerine yardımcı oluyorum. Genelde siyah renk tercih ediliyor. Ama daha renkli, iyi kesimli ve takılarla güzelleşen kıyafetler de giyebilirler diye düşünüyorum. " diye konuştu.

Türkiye'deki moda akımlarını incelediğinde İran'la önemli benzerlikler bulduğunu anlatan Maghsoudloo, şunları söyledi:

"Türkiye ve İran benzer kültürlere sahip ve Müslümanların yaşadığı bir ülke. Aynı tarihe sahibiz. İran’da yaşayan Türkler de var. Her zaman iyi ilişkilere sahip olduk. İranlılar daha parlak kıyafetleri tercih ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla Türkler de bu tarz kıyafetleri seviyor. Kıyafet tercihleri de benzer ve bunun İslam’dan kaynaklandığını düşünüyorum. İslam’daki altın ve takının kadınlar için bir ziynet eşyası olması da önemli. Bu yüzden renkli ve güzel kıyafetler güzel görünmek için çok iyi bir araç bence."

Tasarımlarında modern ve geleneksel motifleri buluşturmaya çalıştığını anlatan Fatemeh Kamerei de "10 yıldır tasarım yapıyorum. Markamın adı Rujano. Güne ve hayata yeniden başlamayı temsil ediyor. Ben tasarımlarımda Avrupa ve İran kültüründen esinleniyorum. Kıyafetlerimdeki öğelerle ve stilimle en temelde İran kadınlarını güçlü göstermek istiyorum." dedi.

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İRAN Lifestyle Turkey moda muhafazakar moda tasarım

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