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İranlı tırnakçılar kaldıkları otelde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

KONYA ve Aydın'da iki farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle 3 bin lira çaldığı tespit edilen İran uyruklu 4 kişi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA ve Aydın'da iki farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle 3 bin lira çaldığı tespit edilen İran uyruklu 4 kişi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı. Çaldıkları parayla tatil yapan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 11 Eylül'de merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahellesi'ndeki markette meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete gelen 3 şüpheliden 2'si kasiyeri oyalarken, diğer şüpheli tırnakçılık yöntemiyle kasiyerin elindeki paranın bin lirasını alıp cebine koydu. Şüpheliler gittikten sonra paranın eksik olduğunu fark eden market çalışanı, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, parayı alan ve kasiyeri oyalayan 3 kişinin dışında, şüphelileri dışarıdaki otomobilde bekleyen bir kişinin daha olduğunu tespit etti. Plakayı sorgulayan polis, otomobilin kiralık olduğunu belirledi. TATİLDE YAKALANDILAR Türkiye genelinde otomobili kiralayan şüphelinin ismi üzerinden çalışma başlatan polis, şüphelinin Ürgüp'teki bir otelde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine Ürgüp'e giden polis, yapılan operasyonla 4 şüpheliyi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen Mohammad Kakavand (40), Abbas Shojaeı (35), Mehran Adıneh (41) ve Valiollah Joodaki (35), haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Türkiye'ye 25 gün önce gezmek için Tahran'dan geldiklerini, il il dolaşıp farklı yerler görmek istediklerini söyledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, şüphelilerin Aydın ilindeki bir marketten de aynı yöntemle 2 bin lira çaldığını belirledi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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