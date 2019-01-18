İranlı tur operatörleri Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - İranlı tur operatörleri, Türk Hava Yolları, Bilban Turizm ve Diyarbakır Valiliğinin organizasyonuyla kente geldi.

Sur ve Eğil ilçeleri ile On Gözlü Köprü ve Zerzevan Kalesi gibi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen 33 tur operatörü, daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İranlı turizmcileri kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın gezilmesi ve görülmesi gereken tarihi bir şehir olduğunun altını çizen Güzeloğlu, İranlı turistleri kentte misafir etmek istediklerini ifade etti.

Güzeloğlu, kentin turizmde çok önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl Diyarbakır'ın turizm potansiyelini çok daha öteye taşımak istiyoruz. Hedefimiz olan en az 5 milyon turiste doğru büyük sıçramayı inşallah bu yıl başlatmayı ve bu hedefi daha yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Diyarbakır'ı yakın dönemde İran'da da tanıtmak için birlikte olacağız." dedi.

- "Kente hayran kaldık"

İranlı Leyla Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı gezdiklerini ve hayran kaldıklarını dile getirdi.