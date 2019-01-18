İranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da valilik tarafından davet edilen İranlı 35 tur operatörüne kentin kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın yanı sıra (DTSO) çeşitli turizm platformu yöneticilerinin girişimleri sonucu İran'da faaliyet yürüten 35 tur operatörü, kente davet edildi. Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ziyaret eden İranlı tur operatörleri, gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Güzeloğlu ile Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İranlı tur operatörleri kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın her bir köşesinde tarih, kültür, irfan ve derinlik bulduran bir şehir olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır bir İslam, Kur-an ve ezan şehridir o günden bugüne. Tüm medeniyet geçmişinde, her düzeyde insan ilişkilerinde gezilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. Biz yakın gelecekte inşallah Diyarbakır'ı İran'a bu anlamda tanıtmak, sizlere ve sizin hedef kitlenize Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmak adına birlikte olacağız" dedi.

Toplantıda İran ile Diyarbakır arasında yakın bir zamanda tur operatörleri, turistik gezi turları başlatacakları öğrenildi.