İranlı turist kafilesi Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesine İran'dan turist kafilesi geldi.

Ülkelerindeki nevruz bayramı dolayısıyla tatile çıkan İranlı turistler, ilçedeki otellere yerleşti. İranlılar ilk olarak Uzunyalı Sahili ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıktı.

İran’dan turist getiren Dorado Turizm yetkilisi İsmail Özbozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin uzun süren bir nevruz bayramı yaşadıklarını, Marmaris'te nevruz süresince 2 bin İranlı'nın tatil yapacağını söyledi.

İran’daki döviz kuru artışından dolayı Türkiye’ye gelecek turist sayısında azalma görülse de Marmaris’in bu durumdan fazla etkilenmeyeceğini dile getiren Özbozdağ, şöyle konuştu:

"Nevruz, 6 Nisan'a kadar devam eden uzun bir bayram. İran'daki döviz artışından dolayı turist sayısında düşüş var. Marmaris’in butik yapısından dolayı geçen yıldaki rakamları yakalamaya çalışıyoruz. Marmaris konumundan dolayı biraz daha şanslı. Rezervasyonlarımız devam ediyor. İran'dan Marmaris'e nevruz boyunca 2 bin turist gelmiş olacak."

İranlı turistlerin bugün ve yarın, kaldıkları otellerinde nevruz kutlaması yapacakları belirtildi.

