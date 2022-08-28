İranlı turistin feci sonu! Cansız bedeni kayalara takılmış halde bulundu

Çamlıhemşin'deki olay, dün akşam saatlerinde Behice Köyü yakınlarında yaşandı. Serinlemek için dereye giren 32 yaşındaki İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların müdahalelerine rağmen akıntıda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre uzaklıkta kayalara takılmış vaziyette bulundu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İranlı turistin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri turistin cesedini sedyeye alarak 100 metrelik yamaçtan ambulansa taşıdı. Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. (DHA)
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