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  4. İranlı turistin feci sonu! Cansız bedeni kayalara takılmış halde bulundu

İranlı turistin feci sonu! Cansız bedeni kayalara takılmış halde bulundu

28.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir akıntıya kapılarak kayboldu. Derede hayatını kaybeden turistin cansız bedeni kayalara takılmış halde bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri cesedi zorlu yamaçtan çıkartarak ambulansa taşıdı.

İranlı turistin feci sonu! Cansız bedeni kayalara takılmış halde bulundu

Çamlıhemşin'deki olay, dün akşam saatlerinde Behice Köyü yakınlarında yaşandı. Serinlemek için dereye giren 32 yaşındaki İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

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AKINTIDA GÖZDEN KAYBOLDU

Çevredeki vatandaşların müdahalelerine rağmen akıntıda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre uzaklıkta kayalara takılmış vaziyette bulundu.

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JAK EKİPLERİ YAMAÇTAN AMBULANSA TAŞIDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İranlı turistin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri turistin cesedini sedyeye alarak 100 metrelik yamaçtan ambulansa taşıdı. Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. (DHA)

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İran turist boğulma fırtına deresi
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