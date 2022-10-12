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İranlı turistler Van'ın yüzünü güldürmüştü! İnternet sıkıntısı rezervasyonları etkiledi

12.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da İranlıların gelişiyle otellerdeki doluluktan daha önce memnun olduğunu söyleyen otelciler, İran'daki internet sıkıntısı nedeniyle rezervasyonların azaldığını dile getirdi. Sıkıntının otellerdeki rezervasyonları etkilediğini söyleyen bir yetkili, ''Şu an çok kısıtlı internet var. İnşallah bir an önce internet düzgün bir şekilde eski haline döner. Şu anda doluluk oranları yüksek ama böyle giderse kasım ayı için sadece yerli turistimiz gelecek'' şeklinde konuştu.

İranlı turistler Van'ın yüzünü güldürmüştü! İnternet sıkıntısı rezervasyonları etkiledi

Sınır komşusu olması nedeniyle özellikle İranlıların tercih ettiği Van'da bu yıl turizm sezonu, hareketli geçti. Pandemi nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu yaklaşık 2 yılda kente gelemeyen İranlılar, bu sene esnafın yüzünü güldürdü. Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistler, ekim ayında da otelleri doldurdu. Kente gelen turistler, Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerken, alışveriş yapıyor ve eğlence mekanlarında eğleniyor.

İran'daki olaylardan dolayı ülkede yaşanan internet sıkıntısı ise ekim ayı sonrası için otellerdeki rezervasyonları etkiledi. VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İran'dan gelenlerin Van'daki otellerin doluluk oranlarını artırdığını fakat ülkedeki olaylar nedeniyle yaşanan internet sıkıntısı yüzünden kasım ayı için rezervasyonların düştüğünü söyledi. Sorun devam ederse daha az İranlı turistin kente geleceğini belirten Yüksel, "İran'daki turistler daha çok sosyal medya üzerinden, interneti kullanarak rezervasyon yapıyorlar.

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Oradaki acenteler aracılığıyla buraya geliyorlar. Şu an çok kısıtlı internet var. İnşallah bir an önce internet düzgün bir şekilde eski haline döner de rezervasyonlar tekrar eski düzende devam eder. Şu anda doluluk oranları yüksek ama böyle giderse kasım ayı için sadece yerli turistimiz gelecek, çok az İran vatandaşı gelecektir çünkü rezervasyon yapmadıkları zaman sayı azalıyor. Tabi internet belki yakın zamanda da çözülebilir. İnşallah düzelirse rezervasyonlar tekrar eski durumuna dönecektir" dedi.

İran'dan ailesiyle birlikte gezmeye gelen Aylin Selahandiş, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, daha önce de geldikleri Van'da gezip, alışveriş yaptıklarını söyledi.

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Türkiye sefası esnafın yüzünü güldürdü! 9 ay yetmiyor... &quot;Ciddi oranda doluluk var&quot;Türkiye sefası esnafın yüzünü güldürdü! 9 ay yetmiyor... "Ciddi oranda doluluk var"

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Van İran turist
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