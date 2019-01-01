İranlı turistler yeni yıla Van'da dans ederek girdi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.

İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.

EĞLENCE MERKEZLERİ İRANLI TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI

Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı. İranlı turisler kiraladıkları eğlence merkezinde çoşkuyla yeni yıla girdi. Büyük Urartı Oteli'nde eğlence merkezinde Farsça şarkılar eşliğinde doyasına eğlenen İranlı turistler, Türkiye'yi ve özellikel Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bu yılın barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Herkeze mutlu yıllar. Van'ı çok seviyoruz.Çok iyi eğlendik." diye konuştular

