İranlı turistlerden Van esnafına çifte bayram

Ülkelerindeki 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Van’a gelen İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere esnafın yüzünü güldürdü. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa çifte bayram yaşattı. İranlı turistlerin üç günlük tatil için Van’ı tercih etmelerinin kente büyük katkı sağladığını ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İranlı turistlerin Arife günü itibariyle kente akın ettiğini ifade ederek, “Geldikleri günden itibaren bütün otellerimiz doldu. Van Valimizin talimatları üzerine dışarıda kalan misafirlerimizi pansiyonlu okullarımıza yerleştirdik. Memleket memnun, esnaf memnun. Gelen misafirlerimizin ticari, ekonomik ve turizm anlamında memlekete çok olumlu yansımaları var. Tarihi dokusu, doğal yapısı, kültürel değerleriyle Van; tercih edilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. İran halkı da bizi tercih ediyor. Sınır komşusu olmamız, örf, adet, gelenek ve görenek anlamında da geçmişe dayalı bir tarihin yaşanmış olması anlamında da bizi tercih ediyorlar. İstedikleri gibi hareket ediyorlar. Halkımız artık İranlılara alıştı. Biz onlarsız yapamıyoruz, onlar da bizsiz yapamıyorlar. Birbirimize alıştık” dedi.

Bayram süresince Van’a yaklaşık 10 bin İranlı turistin geldiğini dile getiren Aktuğ, “Yatak kapasitemiz 6 bin 500 civarında, ama son dönemde hizmete sunulan 1+1 ve rezidanslar ki bunlar kayıt dışı. Ama ona rağmen otellerimiz, pansiyonlarımız, misafirhanelerimiz doldu taştı. Bugünden itibaren dönmeye başladılar. Keşke her zaman gelseler. Bizim kapımız onlara her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.