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İranlı ünlü model ve oyuncu sinema projeleri için Türkiye’ye geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, bir film projesi için Türkiye’ye gelecek.

İranlı ünlü model ve oyuncu sinema projeleri için Türkiye’ye geliyor

Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, bir film projesi için Türkiye’ye gelecek. Adı şimdilik bilinmeyen yapımda Dadashzadeh, başrolde yer alacak.

Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, Türkiye’de ilk projesinin startını vermek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacağı bildirildi. Türk yapımcı Tolgahan Tuğlu’yla bir araya gelecek olan genç aktör, milli takımlar düzeyindeki futbol kariyerine Türk sineması için ara verecek.

Adını özellikle İran ve Rusya’da, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit gibi modellikle duyuran ve 2019 yılı içerisinde Türkiye’de çekilecek bir yapımda başrolde yer alacağı belirtilen Dadashzadeh, Türk dizi ve sinema sektöründe yeni bir yüz ve farklı karakterlerle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dadashzadeh, proje seçimi konusunda oldukça titiz davrandığı kaydediliyor.

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