İranlı vekilden ekonomik krizden çıkış önerisi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Tahran Milletvekili Pervane Silahşori, askerlerin siyaset ve ekonomiden elini çekmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Silahşori, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizden çıkmak için referandum dahil alınması gereken bir dizi radikal kararlar olduğunu belirtti.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Silahşori, "Askerlerin siyaset ve ekonomideki varlığına şahit olmaktayız. Ekonomik ve kültürel alanda gelişme sağlamak için askerler kışlalarına dönmelidir." dedi.

İran milli para biriminin değer kaybettiği bu günlerde karaborsa, rant, yolsuzluk ve pahalılığın ülkedeki fakirliği derinleştirdiğini dile getiren Silahşori, iktisadi ve içtimai alanda güvenin azaldığı İran'da şiddetin arttığına dikkati çekti.

- Referandum çağrısı

Ülkenin dış siyaset politikasını da eleştiren Silahşori, sorunların çözümü için halkın güvenoyunun kazanılması gerektiğini savunarak "referandum" çağrısında bulundu.

Silahşori, yaklaşık 7 yıldan bu yana ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi, eşi Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin yanı sıra siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

İran'da askeri gücü elinde bulundurmasının yanı sıra siyasi ve kültürel alanda aktif rol oynayan "Devrim Muhafızları" medya, finans ve yatırım kurumlarındaki faaliyetleri nedeniyle eleştiriliyor.

