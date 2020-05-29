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  4. İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 23:12 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) ve yaptırımlar nedeniyle zor günler yaşayan İran’da meclisi Tahran milletvekili Heshmatollah Falahatpisheh; İran hükümetinin politikasını eleştirdi; Suriye rejimi lideri Beşar Esad'dan bugüne kadar İran'ın yaptığı savunma harcalarını talep etti.

İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

İran hükümetinin özellikle başka ülkelerdeki operasyon ve örgütlere aktardığı paraya meclisteki milletvekillerinden tepki geldi. İran’da meclisi Tahran milletvekili Heshmatollah Falahatpisheh; İran hükümetinin politikasını eleştirdi; Suriye rejimi lideri Beşar Esad'dan bugüne kadar İran'ın yaptığı savunma harcalarını talep etti. Falahatpisheh, İran hükümetine yakın olan Etemad gazetesine verdiği mülakatta hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.

ESAD'I SAVUNMAK İÇİN 20-30 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Heshmatollah Falahatpisheh, “İran, Esad'ı iktidarda tutmak için Suriye kampanyasında 20 ila 30 milyar dolar harcadı. Hem de yaptırımlarla etrafımızın sarıldığı bir zamanda. Tekrar ediyorum, Suriye'ye 20 milyar ila 30 milyar dolar vermiş olabiliriz.

"HARCANAN PARALARI SURİYE'DEN GERİ ALMAK ZORUNDAYİZ"

Falahatpisheh yaptığı açıklamada; "Harcanan paraları Suriye'den geri almak zorundayız. Bu ülkenin parası orada geçmiştir. Esad bizim kasamızdan kendi kasasına geçen bu parayı İran’a iade etmek zorundadır” şeklinde konuştu. Falahatpisheh, “Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaş boyunca İran, Esad rejimi için çok önemli bir müttefik oldu. Şii milis savaşçılarının, İran Devrim Muhafızları Corp (IRGC) komutanlarının, silahlarının ve teçhizatının ve Hizbullah gibi vekil gruplarının finansmanını bizzat karşıladı. Şimdi Suriye bu verilenleri iade etmek zorunda" dedi.

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