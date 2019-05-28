İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Sünnilerin sistematik olarak ayrımcılığa ve ambargoya maruz kaldığını belirtti.

Sadıki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran devlet televizyonunda Sünnilerin değerlerine yönelik hakaretlere tepki göstererek, bunun telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ehli Sünnet sistematik bir şekilde ayrımcılığa ve ambargoya maruz kalıyor." eleştirisinde bulunan Sadıki, İran devlet televizyonunda Sünnilere yapılan hakaretin bunun en küçük örneği olduğunu belirterek, "Eğer devlet televizyonu bu durumu telafi etmek istiyorsa eyaletlerde yayın yapan televizyonları en az bir saat Ehli Sünnetin hizmetine sunmalıdır." çağrısında bulundu.

İran Anayasası'nın 14. maddesinde göre hükümetin, hangi inanca bağlı olursa olsun herkese adil muamele etmekle görevli olduğuna dikkati çeken Sadıki, şöyle devam etti:

"Ayrımcılığın en bariz örneği Tahran'da bir cami açmalarına izin verilmemesidir. Yoksa vahdetten konuşmuyor muyuz? Vahdet, karşılıklı saygı ile mümkündür, iddia ile değil. Anayasa'nın 14. maddesi mezhep özgürlüğünün İran sisteminde ifade bulmuş halidir. Anayasa, milli sözleşmemizdir. Bunu uygulamak yönetimin şeri sorumluluğudur."