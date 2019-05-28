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İranlı vekilden "Sünniler ayrımcılığa maruz kalıyor" eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki: "Ehli Sünnet sistematik bir şekilde ayrımcılığa ve ambargoya maruz kalıyor" "Ayrımcılığın en bariz örneği Tahran'da bir cami açmalarına izin verilmemesidir"

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Sünnilerin sistematik olarak ayrımcılığa ve ambargoya maruz kaldığını belirtti.

Sadıki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran devlet televizyonunda Sünnilerin değerlerine yönelik hakaretlere tepki göstererek, bunun telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ehli Sünnet sistematik bir şekilde ayrımcılığa ve ambargoya maruz kalıyor." eleştirisinde bulunan Sadıki, İran devlet televizyonunda Sünnilere yapılan hakaretin bunun en küçük örneği olduğunu belirterek, "Eğer devlet televizyonu bu durumu telafi etmek istiyorsa eyaletlerde yayın yapan televizyonları en az bir saat Ehli Sünnetin hizmetine sunmalıdır." çağrısında bulundu.

İran Anayasası'nın 14. maddesinde göre hükümetin, hangi inanca bağlı olursa olsun herkese adil muamele etmekle görevli olduğuna dikkati çeken Sadıki, şöyle devam etti:

"Ayrımcılığın en bariz örneği Tahran'da bir cami açmalarına izin verilmemesidir. Yoksa vahdetten konuşmuyor muyuz? Vahdet, karşılıklı saygı ile mümkündür, iddia ile değil. Anayasa'nın 14. maddesi mezhep özgürlüğünün İran sisteminde ifade bulmuş halidir. Anayasa, milli sözleşmemizdir. Bunu uygulamak yönetimin şeri sorumluluğudur."

- Devlet televizyonunun yayını tepki topladı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın doğum günü nedeniyle 21 Mayıs'ta İran devlet televizyonunda yayımlanan programda İslam halifeleri Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ile Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe'ye hakaret edilmişti.

İran Meclisindeki Sünni Grubu üyesi 17 milletvekili, ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazarak devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.

Tepkiler üzerine Sünnilere hakaretin faili meddah Ahmed Kademi, Tahran Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrılırken, hakaretin yayımlandığı 5'inci Kanal Müdürü Cevad Ramazannejad görevden alınmıştı.

İran'da tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor.

İran'da Ehlibeyt ve başta Hazreti Hüseyin olmak üzere 12 İmam'ın üstün vasıfları ve çektikleri sıkıntıları ilahi ve şiirlerle anlatan kimselere "meddah" veya "ruzehan" olarak adlandırılıyor.

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İRAN Sünni

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