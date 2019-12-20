İranlı yetkililerin gösterilerde ölenlerin sayısıyla ilgili sessizliği sürüyor

MUHAMMET KURŞUN - İran resmi makamları, geçen ay benzin zammı nedeniyle yaşanan olaylarda uluslararası kuruluşların konuyla ilgili verdiği rakamları yalanlamasına rağmen şu ana kadar 6 güvenlik mensubu ve 1 göstericinin ölümü dışında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ölü, yaralı ve gözaltı sayısıyla ilgili belirsizlik Meclisi harekete geçirdi ve reformistlerin önde gelen isimlerinden Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, ay başında sosyal medya hesabından resmi makamların ölü, yaralı ve gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmaması halinde kendilerine ulaşan bilgileri paylaşacaklarını açıkladı.

Devlet yetkilileri, 16 Kasım'da başlayan olaylarda 6 güvenlik mensubunun ve Kirman'ın Sircan ilçesinde de bir göstericinin hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurdu ancak yüksek olduğu belirtilen ölü ve yaralı sayısıyla ilgili beklenen açıklamayı yapmadı.

Farklı ülkelerden gösterilerle ilgili yapılan açıklamalar ve içeride reformist siyasetçilerin yoğun baskısının ardından yetkililer, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Ancak, İranlı yetkililer Uluslararası Af Örgütünün, 16 Kasım'da 12'si çocuk en az 304 kişinin öldüğü yönündeki açıklamasını yalanlamasına rağmen bu konuda resmi bilgileri paylaşmadı.