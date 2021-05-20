İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i öldürmekle suçlanan anne-baba, kızları ve damatlarının da cinayetini itiraf etti

İranlı yönetmen Babak Khorramdin'in anne ve babası tarafından öldürülmesi, İran'da şok etkisi yaratarak büyük bir tartışmaya yol açtı.

Oğullarını öldürmekten ötürü pişman olmadıklarını söyleyen anne ve baba, polise verdikleri ifadede daha önce kızlarını ve damatlarını da öldürdüklerini itiraf etti.

Yönetmen Babak Khorramdin'in cesedi, ülkenin başketi Tahran'ın batısında yer alan Ekbatan mahallesinin bir çöp kutusunda parçalanmış bir halde pazar günü bulunmuştu.

Cesedin Khorramdin'e ait olduğunun pazartesi günü tespit edilmesinin ardından anne ve baba güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Polise verdikleri ifadede anne ve babanın soğukkanlılıkla cinayeti itiraf etmesi, "yine olsa yine oğullarını öldüreceklerini söylemesi" İran'da büyük bir tartışma yarattı.

Diğer yandan anne ve babanın soğukkanlılıkla ceset parçalarını poşetlerle çöp kutularına taşıdığı anlar da güvenlik kameralarında tespit edildi.

Anne ve babanın, kızlarını ve damatlarını da öldürdüklerini itiraf etmesi İran'da yaşanan şaşkınlığı körükledi.