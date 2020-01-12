MAGAZİN
  4. İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı

İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

İranlı yönetmen Kimyai, Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - İranlı yönetmen Mesud Kimyai, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi ve 3 gün sonra "yanlışlıkla düşürüldüğü" yönünde açıklama yapılmasına tepki göstererek Uluslararası Fecr Film Festivali'nden çekildiğini belirtti.

Ünlü yönetmen, senarist ve film yapımcısı Kimyai, Cinema Daily Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nde gösterime sunulması planlanan yönetmenliğini yaptığı "Kan Oldu" filmini festivalden çektiğini duyurdu.

Kimyai açıklamasında, "Halkımız bugünlerde çok zor günler geçiriyor. Ben her zaman halkımla birlikte oldum. Taziyelerimi sunmak için filmimin Fecr Film Festivali'nde gösterime sunulmasını istemiyorum. O uçaktaki insanlar yolcuydu." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulunduNorik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu
“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran, İranlı yönetmen Mesud Kimyai, Ukrayna yolcu uçağı,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.