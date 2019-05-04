HABER

İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

İranlı yönetmen Mecid Mecidi: - "(Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi) Maalesef, dolar lobileri filmin tüm dünyada yayınlanmasına izin vermedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel şükranlarımı sunuyorum çünkü bu film bir tek Türkiye'de gösterime girdi"

İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmine ilişkin "Maalesef dolar lobileri filmin tüm dünyada yayınlanmasına izin vermedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel şükranlarımı sunuyorum çünkü bu film bir tek Türkiye'de gösterime girdi." dedi.

Konya'da düzenlenen Sufi Sinema Günleri'ne onur konuğu olarak katılan Mecidi, yönetmenliğini yaptığı Cennetin Çocukları filminin gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide, Hazreti Mevlana'nın şehrinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İran edebiyatı ve kültürünün Hazreti Mevlana'nın düşünceleri ve öğretilerinden büyük ölçüde etkilendiğini ve faydalandığını belirten Mecidi, nadide eserlerin tasavvufa dayalı zengin kültürlerden çıktığına inandığını dile getirdi.

Her Müslüman gibi Kur'an-ı Kerim'i baş tacı yaptığını aktaran Mecidi, Mesnevi gibi önemli alimler tarafından yazılmış kitapların da İslam'ın anlaşılması, en doğru şekilde yaşanması için önemli olduğunu vurguladı.

Mecidi, sinemanın İslam'ı bütün dünyaya doğru anlatmak için etkili bir araç olabileceğine değinerek şöyle konuştu:

"Maalesef hepimiz şahit olduk ki son senelerde bu coğrafya içindeki marjinal gruplar, Müslümanlığı yanlış temsil etmektedir. İslam'ın gerçekleri gösterilmemektedir. Batı'da ise görüyoruz ki neyi sahnelemek istiyorlarsa onu seyrediyorsunuz. Marjinal gruplar dediğimiz, örneğin DEAŞ gibi birtakım gruplar asıl İslam'ı rehin almaktadır, onların gerçek İslam ile işleri yok ve maalesef Batı'da da İslam'ın şefkatli yüzü, kucaklayıcı, güzel mesajlarını göstermiyorlar. Maalesef, İslam kendi ümmetinde de çok mazlum kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlandığı ve İslam dünyasında büyük tepki çektiği dönemde, Danimarka'dan kendisine bir ödül törenine katılıp ödül alma teklifinin geldiğini anlatan Mecidi, şunları söyledi:

"Ben o dönem bir paradoks içerisinde kaldım. Bir taraftan beni takdir eden bir ülkeden davet almıştım ama diğer taraftan benim en kutsalıma, özelime, benim için hayattaki en kutsal kişi olan Peygamber Efendimize böyle bir saygısızlık yapılmıştı. Festival sorumlularına bir mektup yazdım ve beni davet ettikleri için teşekkür ederek 'Maalesef ben bu ödülü kabul edemem çünkü bu benim kutsalıma, dinime, hürriyetime saygısızlık olur.' dedim."

İslam'a yapılan bu hakaretlere karşı bir yönetmen olarak bir şeyler yapmaya karar verdiğini dile getiren Mecidi, "Diğer peygamberlerin hayatını anlatan onlarca film çekilmişti ama Hazreti Muhammed'i anlatan bir film yapılmamıştı." dedi. Aradan geçen zamanda Hazreti Muhammed'i anlatan 2 filmin yapıldığını bunlardan birinin kendisine ait olan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi olduğunu ileten Mecidi, şunları kaydetti:

"Maalesef, dolar lobileri filmin tüm dünyada yayınlanmasına izin vermedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel şükranlarımı sunuyorum çünkü bu film bir tek Türkiye'de gösterime girdi. Türkiye'de de bu filmin gösterime girmesi için çok çaba harcandığını duydum, bu nedenle tekrar tekrar teşekkür ederim. Eminim bu film ölümsüz bir film olarak kalacak çünkü film Peygamber Efendimizin adını taşıyor. Ben eminim her yerde gösterilecek, herkes izleyecek. Bu kıymetsiz ömrümde 7 senemi bu filme tahsis ettim. Bundan ancak onur duyarım."

Ünlü yönetmen Mecidi, kendisini dinleyen sinemaseverler ve yönetmen adayları ile sinema tecrübelerini paylaştı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da Mecidi'ye teşekkür ederek bir hediye verdi.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralıGÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralı
İlginç simülasyon gösterisiİlginç simülasyon gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mecid Mecidi

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.