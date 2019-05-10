İran genelinde cuma namazı sonrasında İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nin nükleer anlaşma kararına destek için geniş çaplı gösteriler düzenlendi. Gösterilerde "ABD’ye ölüm" sloganları atıldı.

İran’da Ulusal Güvenlik Konseyinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına destek amacıyla başkent Tahran’da cuma namazının ardından gösteri düzenlendi. Toplanan kalabalık ABD yönetimini protesto ederken, nükleer faaliyetlerin yeniden başlatılmasına destek verdi. İran’ın farklı şehirlerinde düzenlenen yürüyüşlerde "ABD’ye ölüm", "İsrail’e ölüm" sloganları atıldı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nin nükleer anlaşma kararına destek için düzenlenen yürüyüşlerde, İranlılar İslam Devrimi’ne bağlılık yemini etti.

