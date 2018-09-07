İranlılar, Ruhani konuşurken Erdoğan'ın fındık yemesini konuşuyor

İran'ın başkenti Tahran'da, Suriye, Rusya ve İran'ın İdlib'e düzenleyeceği büyük saldırıyı barışçıl ve diplomatik yöntemlerle önlemeyi amaçlayayan tarihi bir zirve düzenlendi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani katıldı.

Üç lider, baş başa görüşmelerin ardından yuvarlak bir masa etrafında görüşlerini bu kez basın önünde dillendirdi.

"ERDOĞAN İRAN FINDIĞI YEDİ"

Kameraların açık olduğu toplantıda, İran Cumhurbaşkanı Ruhani konuşurken, basın mensuplarının dikkatini Cumhurbaşkanı Erdoğan çekti. Gün boyu aralıksız görüşmeler yapan Erdoğan'ın, Ruhani konuşurken önündeki çerez tabağından kuruyemiş yediği görüldü. Görüntüler, İranlı sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı.

