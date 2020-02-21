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İranlılar Sandık Başına Gitti

21.02.2020 20:14 | Son Güncelleme

İranlılar milletvekili seçimleri için Cuma günü sandık başına gitti. Seçime katılım oranının geçmiş yıllara oranla daha az olduğu gözlemlenirken, bu durumun tutucu muhafazakarların galip gelme şansını daha da arttıracağı yorumları yapılıyor

İranlılar Sandık Başına Gitti

İranlılar milletvekili seçimleri için Cuma günü sandık başına gitti. Seçime katılım oranının geçmiş yıllara oranla daha az olduğu gözlemlenirken, bu durumun tutucu muhafazakarların galip gelme şansını daha da arttıracağı yorumları yapılıyor.

290 üyeli meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimin sonuçlarının, ülkenin dış politikasını doğrudan etkilemesi beklenmiyor. Zira dış politika ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney tarafından belirleniyor. Ancak Hameney destekçilerinin mecliste güçlenmeleri halinde gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kazanma şanslarının artabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede seçimlerle ilgili kararları veren Muhafızlar Konseyi bu yılki genel seçimlerde adaylığını koymak isteyen 14 bin kişi arasından 6850’sinin başvurusunu reddetti. Milletvekilliği görevi devam edenlerin yaklaşık üçte birineyse yeniden aday olma hakkı tanınmadı. Bu, Hameney’e bağlı tutucu muhafazakarların mecliste çoğunluğu kazanmalarının muhtemel olduğuna işaret eden bir başka faktör olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı gün içinde yaptığı bir açıklamada 58 milyon seçmen arasından yaklaşık 11 milyonunun oy kullandığını aktardı.

Hameney’in popülaritesi açısından da bir referandum olarak görülen 2020 genel seçimlerine özellikle genç seçmenlerin katılımının çok düşük olması bekleniyor.

Geçen yıl Kasım ayında ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerde, özellikle ekonomik koşulları protesto eden birçok gence göre, oy kullanmaları bekledikleri sonucu getiremeyecek.

Hameney ise seçimden kısa süre önce İranlılar’a “oy kullanmak dini bir görevdir” diye seslenerek özellikle destekçilerini sandık başına gitmeye teşvik etmişti.

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