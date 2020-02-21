İranlılar Sandık Başına Gitti

İranlılar milletvekili seçimleri için Cuma günü sandık başına gitti. Seçime katılım oranının geçmiş yıllara oranla daha az olduğu gözlemlenirken, bu durumun tutucu muhafazakarların galip gelme şansını daha da arttıracağı yorumları yapılıyor.

290 üyeli meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimin sonuçlarının, ülkenin dış politikasını doğrudan etkilemesi beklenmiyor. Zira dış politika ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney tarafından belirleniyor. Ancak Hameney destekçilerinin mecliste güçlenmeleri halinde gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kazanma şanslarının artabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede seçimlerle ilgili kararları veren Muhafızlar Konseyi bu yılki genel seçimlerde adaylığını koymak isteyen 14 bin kişi arasından 6850’sinin başvurusunu reddetti. Milletvekilliği görevi devam edenlerin yaklaşık üçte birineyse yeniden aday olma hakkı tanınmadı. Bu, Hameney’e bağlı tutucu muhafazakarların mecliste çoğunluğu kazanmalarının muhtemel olduğuna işaret eden bir başka faktör olarak değerlendiriliyor.