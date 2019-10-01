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İranlılar Vatandaşlık İçin Türkiye’de Ev Alıyor

01.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

Türkiye’de yaşayan İranlılar, ABD’nin ekonomik yaptırımları altında ezilen ülkelerindeki yatırımlarını kurtarmak için Türkiye’de konut edinerek Türk vatandaşlığına açılan kapıyı aralamayı planlıyor

İranlılar Vatandaşlık İçin Türkiye’de Ev Alıyor

Türkiye’de yaşayan İranlılar, ABD’nin ekonomik yaptırımları altında ezilen ülkelerindeki yatırımlarını kurtarmak için Türkiye’de konut edinerek Türk vatandaşlığına açılan kapıyı aralamayı planlıyor.

İran’da para transferi yapmanın önündeki engelleri aşan İranlılar, Irak vatandaşlarından sonra Türkiye’de en çok mülk edinen yabancılar arasında ikinci sıraya oturdu. Reuters haber ajansına konuşan eski bir elektrikçi olan İranlı, yüzlerce kişinin “tehlikeli para transferleri” yapmak zorunda kaldığını anlatıyor.

Adını vermeyen İranlı, komisyon karşılığında ABD yaptırımları sonrası, yurt dışına para transferinin yasak olduğu ülkeden İranlılar’ın paralarını başka ülkeye yollamasını sağlıyor. Yaptıklarının ülkesinde yasadışı olduğunun, eğer dönerse para aklama suçundan tutuklanacağının farkında.

Washington’un nükleer programından taviz vermesi için uyguladığı “azami baskı” politikası kapsamındaki yaptırımlar İran ekonomisine derin darbe vuruyor. Reuters haber ajansına konuşan beş İranlı, konut yatırımı için Türkiye’yi seçme nedenlerini, çoğunluğu Müslüman olan benzer bir kültüre sahip olması ve ABD yaptırımlarını tanımayan bir ülkede işyeri açarken yabancılara tanınan kolaylık olarak sıralıyor.

Kaç paralık ev alana vatandaşlık veriliyor?

Öte yandan ekonomik durgunluğun yaşandığı Türkiye’de mülk edinen yabancılara vatandaşlık verilmek için gerekli şartlar kolaylaştırıldı. Daha önce 1 milyon dolarlık mülk edinenlere vatandaşlık hakkı verilirken son olarak 250 bin dolar değerinde konut edinmek Türk vatandaşlığına hak kazandırıyor. Ömür boyu Türk pasaportu hakkını alan yabancıların, bu hakkı korumak için tek yapması gereken 3 yıl boyunca bu mülkü satmamaları.

Türkiye’den ev almak orta sınıf İranlılar için, son olarak Amerika’nın İran Merkez Bankası’nı da hedef alan yaptırımları sonrası iyice artan zorluklardan kaçmanın bir yolu. Tebriz’den ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmayı planlayan İranlı avukat Ali Asgarzarde birçok arkadaşının B planı olarak İstanbul ya da İzmir’den ev aldığını söylüyor.

ABD, Kanada ve Avrupa’dan sonra Türkiye’de

2019’un ilk 8 ayında İranlılar’ın Türkiye’de aldığı mülk sayısı iki katına çıktı. Batıya göre daha uygun fiyatlar İranlılar’ı Türkiye’ye yöneltiyor. İranlı şirketler, Körfez ülkelerinde daha az yatırım yaparken, İranlılar emlak yatırımı konusunda batıya daha az yöneliyor. Yabancı uyruklulara yatırım aracılığıyla vatandaşlık başvurusu konusunda danışmanlık hizmeti veren VIP Turkish Pass şirketinin müdürü Fatih Cayabatmaz İranlılar’ın daha önce ABD, Kanada ve Avrupa’dan ev aldıklarını söylüyor. Yabancıların emlak edinmesi söz konusu olduğunda bürokratik işlemlerin neredeyse sıfır olduğuna dikkat çekiyor.

2018 Eylül ayından beri emlak edinme yoluyla 981 yabancı Türk vatandaşlığına geçti. Anadolu Ajansı verilerine göre bunların 250’den fazlası İranlı.

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