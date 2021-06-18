İranlılar yasaklara sahne olan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan bazı isimlerin tartışmalı şekilde diskalifiye edildiği, kalan dört adaydan biri hariç tümü sertlik yanlısı muhafazakar. Seçime katılımın yüksek olması beklenmiyor.

Anketlere göre bu muhafazakar adaylardan biri olan yargının başındaki İbrahim Reisi'nin seçimi kazanma ihtimali yüksek.

En yakın rakibi ise reform yanlısı eski merkez bankası başkanı Abdülnasır Hemmati.

Ancak önce adaylar belirlenirken birçok isme izin çıkmaması, ardından seçime günler kala bazı adayların diskalifiye edilmesi, ülkede tartışmalara yol açtı. Reisi'nin aslında rakipsiz yarıştırıldığını ifade eden muhalifler ve reform yanlıları, seçimi boykot çağrıları yaptı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ise sabahın erken saatlerinde oyunu kullandıktan sonra halka "sandığa gitme" çağrısı yaptı:

"Her bir oyun önemi var. Gelin, oy verin ve cumhurbaşkanınızı seçin. Bu, ülkenin geleceği için önemli."

ABD'de eski başkan Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonucu etkisini yeniden artıran yaptırımlar ve Covid-10 salgını sebebiyle ülkenin karşılaştığı ekonomik zorluklar, ülkede yaygın bir mutsuzluk ve yönetime tepki var.