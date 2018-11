İranlılar yeni yaptırımları bekliyor

İlaç temini tehlikede

Zaman daralıyor. Washington, Ekim ortasında 20 İran banka ve firmasına Devrim Muhafızları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım kararı aldı. Bu yaptırımlara maruz kalan bankalar arasında Bank Parsian da bulunuyor. Bu banka ilaç ve tarım ürünleri ithalatının yapılmasında kilit öneme sahip. İranlı gazeteci Rıza Haghighatnecad bu yaptırım kararını, "ABD Devrim Muhafızları'nın bütün mali faaliyetlerini tam olarak izlediğini göstermek istiyor" şeklinde yorumluyor. İranlı gazeteci, "ABD aynı zamanda Devrim Muhafızları ile dolaylı işbirliğinin ne kadar pahalıya mal olabileceğini de göstermek istiyor" diye konuşuyor.

Vatandaşlar etkilenecek

Tıbbi ürünler yaptırım kapsamında olmasa da hem eczacılık sektörü, hem de özel ilaçların yapılması için gereken hammadelerin ithalatı zorlaşacak. New York merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Merkezi (Center Human for Human Rights in İran) bu nedenle uluslararası toplumu İran'a insani ürünlerin gönderilebilmesi için gereken mekanizmaları hayata geçirme çağrısı yapıyor. Kuruluş İran'ın yeni yaptırımlara karşı izlediği kötü yönetim nedeniyle milyonlarca İranlı'nın ekonomik ve sosyal açıdan kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmasından endişe ediyor.

Shabnam von Hein

© Deutsche Welle Türkçe