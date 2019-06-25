İranlılar Yüzyılın Anlaşması’na karşı çıkıyor

ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösteren İranlılar anlaşmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

İranlılar, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzyılın Anlaşması’nı "Yüzyılın İflası" şeklinde nitelendiren İranlılar, ABD’nin sunduğu çözümün Filistin için büyük bir komplo olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatıma Hüseyni, ABD tarafından Filistinlilere dayatılan anlaşmayı hiçbir İranlının kabul etmediğini ve bu planın büyük bir yalan olduğunu söyledi. ABD’nin Filistin halkının düşmanı ve İsrail rejiminin destekçisi olduğunu ifade eden Hüseyni, ABD’nin sözünde durmayan bir ülke olduğunu belirterek, "Son nefesimize kadar kahrolsun İsrail demeyi sürdüreceğiz" dedi. ABD ve İsrail’in İslam dünyasının düşmanları olduğunu söyleyen Hüseyni, Müslümanların ABD ve İsrail karşısında uyanık olmaları gerektiğini vurguladı.

“Yüzyılın Anlaşması meşru değildir”

Akademisyen Muhammed Hamidi de ABD tarafından sunulan Yüzyılın Anlaşması teklifinin Müslümanlar tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini söyledi. İsrail rejiminin Kudüs’ü başkent olarak tanımasının Müslümanlar için hiçbir önemi olmadığını söyleyen Hamidi, "Müslümanlar bunu asla kabul etmeyecektir. İsrail adında bir milleti dahi biz kabul etmiyoruz. Ben Irak kökenliyim ve Irak dahil Avrupa’dan ve dünyanın farklı bölgelerinden Yahudilerin Filistin’e giderek kurdukları İsrail devletini asla kabul etmeyeceğiz" dedi. İsrail’in Filistin’de işgalci konumunda olduğunu vurgulayan Hamidi, hiçbir milletin başka bir milleti topraklarından çıkartmaya hakkı olmadığını belirterek, “Devlet olarak tanımadığımız bir ülkenin çıkarı için sunulan anlaşmayı da o ülkenin başkentini de asla kabul etmeyiz. İsraillilerin artık Filistin’den çok geç olmadan gitmeleri gerek. Haçlı Seferlerinde yüzyıllarca zafer kazanmış Filistinliler, bir kez daha zafer elde edecektir" ifadelerini kullandı.