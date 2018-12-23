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İranlılar'dan Mevlana ve Konya'ya yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

İranlılar'dan Mevlana ve Konya'ya yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. ölüm yıl dönümünde Konya'ya akın eden İranlılar, kente hayran kaldı.

Konya'ya duydukları hayranlığı AA muhabirine anlatan İranlılar, kentin Türkiye'nin diğer şehirlerine göre farklı bir manevi atmosfere sahip olduğunu ve Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin şehre bambaşka bir hava kattığını söyledi.

İranlılar, yalnızca İran değil farklı ülkelerden de Mevlana ve Konya'yı ziyaret etmek için geldiklerini ve şehrin manevi ikliminden çok etkilendiklerini ifade etti.

İranlılar, Hazreti Mevlana'nın türbesinin yanı sıra şehirde Osmanlı Devleti dönemine ait eserleri de ziyaret ettiklerini ve özellikle Osmanlı dönemi tezhip sanatının inceliklerine hayran kaldıkların dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hz. mevlana İRAN Konya

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