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İranlıları soyan İranlı sahte polisler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sahte polis rozeti fotoğrafıyla İran uyruklu turistleri dolandıran İranlı kadın ile iki üvey oğlu yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da sahte polis rozeti fotoğrafıyla İran uyruklu turistleri dolandıran İranlı kadın ile iki üvey oğlu yakalandı. İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle 7 olay gerçekleştirdikleri tespit edilirken, şüphelilerin vatandaşlarını dolandırdığı o anlar kameralara yansıdı.

TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU
İstanbul'da polise başvuran İranlı turistler kendilerini polis olarak tanıtan biri kadın iki kişi tarafından durdurulduklarını ve paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İranlı turistler şikayet dilekçelerinde "Yanımızda durup polis kimliği gösterdiler. Sözde üzerimizi aradılar. Daha sonra yanımızdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra paraları kontrol ettiğimizde yarısının olmadığını gördük." dedi.

POLİS ŞÜPHELİ KADINI ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULDU
Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmanın ardından olayın kadın şüphelisi Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde görüldü. Polis kadın şüpheliyi fark ettirmeden evine kadar takip etti. Bir süre izlenen eve 17 Temmuz tarihinde operasyon yapıldı.

İKİ ÜVEY OĞLUYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Baskında polis süsü vererek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Farzaneh M.(38) ile üvey oğulları Ayoub K.(39) ve Emrah Ali A.(29) gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada şüphelilerin olaylar sırasında kullandığı bilgisayar çıktısıyla elde edilmiş ve bir kartona yapıştırılmış üzerinde "155 polis imdat" yazan polis rozeti ile kiraladıkları otomobillerin plakasını değiştirmekte kullandıkları yapıştırmalı harfler ele geçirildi. Şüphelilerin otomobil kiralarken kullandıkları sahte pasaportlarda aynı evde ele geçirildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle İranlı turistlerin yanlarına yaklaştıkları, polis olduklarını söyleyip sözde üzerlerinde arama yaptıkları öğrenildi. Bu arama sırasında buldukları paraların yarısını çalan hırsızların daha sonra "Üzerinizde şüpheli bir şey çıkmadı" diyerek kurbanlarının yanından ayrıldıkları öğrenildi.

7 OLAYLARI VAR
Turistlerin paralarını kontrol ettiğinde hırsızlık olayının ortaya çıktığı belirtildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu 7 ayrı eylem gerçekleştiren şüphelilerin toplamda 20 bin dolar para ile 5 bin lira çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

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