İranlıları soyan İranlı sahte polisler kamerada

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da sahte polis rozeti fotoğrafıyla İran uyruklu turistleri dolandıran İranlı kadın ile iki üvey oğlu yakalandı. İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle 7 olay gerçekleştirdikleri tespit edilirken, şüphelilerin vatandaşlarını dolandırdığı o anlar kameralara yansıdı.

TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul'da polise başvuran İranlı turistler kendilerini polis olarak tanıtan biri kadın iki kişi tarafından durdurulduklarını ve paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İranlı turistler şikayet dilekçelerinde "Yanımızda durup polis kimliği gösterdiler. Sözde üzerimizi aradılar. Daha sonra yanımızdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra paraları kontrol ettiğimizde yarısının olmadığını gördük." dedi.

POLİS ŞÜPHELİ KADINI ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmanın ardından olayın kadın şüphelisi Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde görüldü. Polis kadın şüpheliyi fark ettirmeden evine kadar takip etti. Bir süre izlenen eve 17 Temmuz tarihinde operasyon yapıldı.