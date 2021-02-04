HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İranlıların Avrupa hayali Tekirdağ’da bitti

İranlıların Avrupa hayali Tekirdağ’da bitti

04.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 9 İranlı Tekirdağ’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre İstanbul güzergahını kullanarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan şahısların olduğu ihbarı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube ekiplerince yolda tedbir alındı.

Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 9 İranlı Tekirdağ’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul güzergahını kullanarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan şahısların olduğu ihbarı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube ekiplerince yolda tedbir alındı. Göçmenlerin olduğu minibüs takibe alınarak Tekirdağ girişi Beyazköy mevkiinde durduruldu. İ.Ö. idaresindeki 34 BBG 430 plakalı minibüs durdurularak, aracın içerisi kontrol edildi. Aramalar sonucunda bir kadın olmak üzere araçta toplamda 9 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü İ.Ö. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler geri gönderilmesi için İl Göç İdaresine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştıÇekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! Doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Beklenen rapor ortaya çıktı! 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

Beklenen rapor ortaya çıktı! 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

Koronavirüste sinsi tehlike! Hafif atlatanların yüzde 60'ında tespit edildi

Koronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktı

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma! Ücretsiz HES kodu uygulama indirme! HES kodu blokeli nedir?

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.