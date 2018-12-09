İranlıların otomobilinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'da polisin yaptığı trafik kontrolünde durdurulan; içinde İran uyrukluların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 520 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli'den 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, Van Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında İran uyruklu 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis ekipleri, 5 paket halinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

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