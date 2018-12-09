HABER

İranlıların otomobilinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

VAN'da polisin yaptığı trafik kontrolünde durdurulan; içinde İran uyrukluların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 520 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İranlıların otomobilinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'da polisin yaptığı trafik kontrolünde durdurulan; içinde İran uyrukluların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 520 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli'den 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri, Van Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında İran uyruklu 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis ekipleri, 5 paket halinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İranlıların otomobilinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldüren şüpheli, tutuklandıİlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldüren şüpheli, tutuklandı
Domuz avında vurduğu kişinin ölümüne neden olduDomuz avında vurduğu kişinin ölümüne neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.