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İranlıların yurt dışı seyahatleri yarı yarıya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

İranlıların yurt dışı seyahatleri yarı yarıya düştü

İran Seyahat Hizmetleri Birliği Sekreteri Murtaza Kurbani, İranlıların yurt dışı seyahatlerinin geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Kurbani, İranlıların yurt dışı seyahatlerini azaltmasında en önemli faktörün ekonomik kriz ve dolardaki yükselişe bağlı olarak artan masraflar ile hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarına yaptığı zamlar olduğunu belirtti.

İranlıların daha ziyade İstanbul, Tiflis, Kuala Lumpur ve Dubai kentlerini ziyaret ettiğini ancak bu kentlere yönelik uçuşların halihazırda yarıya indiğini aktaran Kurbani, seferlerin azalmasında mevsimlerin de etkisi olduğunu ifade etti.

Kurbani, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yayınlanan açıklamasında, daha önce bir milyon 700 bin tümen (130 dolar) olan Tahran-İstanbul uçak bileti fiyatının 15 milyon tümene (bin 100 dolar) kadar çıktığını ve bunun pek çok İranlı için çok yüksek olduğunu dile getirdi.

İran Seyahat Hizmetleri Birliği Sekreteri ayrıca maliyetlerin artması nedeniyle sadece yurt dışı yolcu sayısının değil yurt dışına yönelik seferlerin de yarı yarıya azaldığını belirtti.

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