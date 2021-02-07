HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi

Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi

07.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Iraq'ta Ezidi toplumu IŞİD katliamlarında öldürülen 104 kurbanı toprağa verdi

Irak'ın kuzeyindeki Ezidi toplumu, 2014'te IŞİD tarafından öldürülen ve toplu mezarlardan çıkartılan104 kurbanı törenle toprağa verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Ezidi toplumu, 2014'te IŞİD tarafından öldürülen 104 kurbanı törenle toprağa verdi.

Kurbanların kalıntılarının kimlikleri tespit edildi ve gömüldükleri toplu mezarlardan çıkartılıp, Sincar Dağı yakınlarındaki Koço köyünde toprağa verildiler.

IŞİD Ezidiler'in yaşadığı bölgeleri ele geçirdiğinde binlerce erkeği öldürüp, kadın ve çocukları esir aldı ve tecavüz etti.

BM, IŞİD'ın Ezidi toplumuna karşı bir soykırıma giriştiğini söylüyor.

Women burn incense during a procession at the mass funeral in Kocho on 6 February 2021

Ezidi Belgeleme Kurumu'ndan Hayri Ali İbrahim, toprağa verilen 104 erkeğin tümünün Ağustos 2014'te IŞİD tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Koço'ya gönderilmeden önce kurbanlar için Bağdat'taki Meçhul Asker anıtında bir tören düzenlendi ve her bir tabutun üzerine kurbanın fotoğrafı konuldu.

Procession of coffins carried for the mass funeral in Kocho on 6 February 2021

Ezidi insan hakları eylemcisi Mirza Dinnayi "Umarım gelecekte Ezidilerin korunması için çok daha fazlasını yapabiliriz ve gelecekte bir daha asla diyebiliriz" dedi.

People gather for the mass funeral in Kocho on 6 February 2021

Antik İran dinleri ve Yahudiliğin unsurlarını birleştiren olan bir dine sahip olan Ezidiler, IŞİD ve Sünni cihatçı gruplar tarafından kafir olarak görülüyor.

IŞİD'ın Ağustos 2014'te Irak'ı işgal etmesinden önce ülkede 550 bin Ezidi'nin yaşadığına inanılıyor. 360 bin Ezidi kaçıp, başka yerlere sığındı.

Woman reacts during the mass funeral in Kocho on 6 February 2021

Uluslararası Af Örgütü, IŞİD'in elinden kurtulan 2 bi kadar Ezidi çocuğun hala ihtiyaç duydukları bakımı göremediklerini ve ciddi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşadıklarını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde depremFilipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Kocaeli'de refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı

Kocaeli'de refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu

Dehşete düşüren olay! Nehre düşen buzul faciaya neden oldu

ABD’de bir adam evsizleri ön bahçesinde yaşamaları için davet etti

Evsizleri ön bahçesinde yaşamaları için davet etti

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Apollo 14 astronotu Shepard’ın kayıp golf topları 50 yıl sonra bulundu

Tarihe geçmişti! Ünlü astronotun iddiası 50 yıl sonra çürütüldü

ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

Biden'dan Trump hamlesi! ABD tarihinde bir ilk olacak

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 442 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 442 Kovid-19 vakası tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.