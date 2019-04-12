IRCICA 11. Milletlerarası Hat Yarışması'nın jüri üyeleri İstanbul'da

Eren'in başkanlığındaki jüride Irak'tan Abdulrıza Behiye, Fas'tan Bel'id Hamidi, İran'dan Celil Resuli, Suriye'den Ubeyde Albenki ve Mısır'dan Musad Mustafa Hudayr'in yanı sıra Türk sanatkarlardan Davut Bektaş, Mehmet Özçay ve Fuat Başar bulunuyor.

Sonuçlar inceleme ve elemelerin ardından 20 Nisan 2019'da ilan edilecek.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren'in karşıladığı Türkiye, Fas, Suriye, Mısır, İran ve Irak'tan gelen hattatlar bir hafta boyunca eserleri tek tek inceleyecek.

IRCICA tarafından klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkarlara destek gayesiyle bu yıl 11.si düzenlenen Milletlerarası Hat Yarışması'na 38 ülkeden 613 katılımcının gönderdiği 833 eserden dereceye girecekleri belirleyecek jüri üyeleri İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (AA) - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Mehmet Şevki Efendi adına düzenlenen 11. Milletlerarası Hat Yarışması'nın kazananlarını belirlemek için dünyanın birçok yerinden gelen tanınmış hattattan oluşan jüri yarışmaya gönderilen eserleri incelemeye başladı.

- IRCICA Milletlerarası Hat Yarışması 1986'dan bu yana düzenleniyor

IRCICA'nın organize ettiği Milletlerarası Hat Yarışması 1986'dan bu yana her 3 senede bir gerçekleşiyor.

Yarışma genç sanatkarların teşvik edilerek İslam sanatının korunması, canlandırılması ve geleneksel hat sanatının tanıtılmasını, hat sanatının asli şekliyle, geleneksel prensip ve kaidelere uygun olarak sürdürülmesini hedefliyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek 11. yarışma, hat üstatlarından Mehmet Şevki Efendi'nin anısına düzenleniyor.

Yarışmanın danışma heyetinde ise Türkiye'den Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Suudi Arabistan'dan Ahmed Ziya İbrahim ve Cezayir'den Muhammed Şerifi bulunuyor.

