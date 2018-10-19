IRCICA'dan Nijerya'da İslam tarihi ve medeniyeti konferansı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'da "Batı Afrika'da İslam Tarihi ve Medeniyeti" konferansı düzenlendi.

Çeşitli ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların katıldığı konferansa ilişkin IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz bu konferansla, Nijerya başta olmak üzere Türkiye, Nijer, Gambiya, Sierra Leone'den akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla Batı Afrika'daki İslam tarihi ve kültürünü ele alıyoruz." dedi.

Konferansı Ahmadu Bello Üniversitesi iş birliği ile yaptıklarını ifade eden Dr. Eren, "Bugün Abuja'da özellikle İngilizce konuşulan ülkelerin katılımıyla bir konferans düzenliyoruz. Bu bölgede, bu coğrafyada İslam’ın çeşitli asırlarda geçirdiği evreler ve buralarda kurulmuş olan devletleri, sultanlıkları ele alıyoruz." diye konuştu.

Dr. Eren, IRCICA olarak İslam tarihi ve medeniyeti dizisi kapsamında Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Güneydoğu Asya, Akdeniz ve Karadeniz civarı başta olmak üzere 11 farklı bölgede konferanslar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

