IRCICA'nın geleneksel iftarı

İSTANBUL (AA) - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nce (IRCICA) düzenlenen iftar programında, siyaset, akademi, medya, sanat ve kültür dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen iftarda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yemek duası yapıldı.

İftardan sonra açıklamalarda bulunan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, davetlerini kabul ederek iftara geldikleri için katılımcılara teşekkür etti.

Neyzen Ahmet Şahin'in ney dinletisinin ardından iftar programı sona erdi.

Programa, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İstanbul Vali Yardımcıları Ahmet Hamdi Usta, İsmail Gültekin, eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Temel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ve bazı ülkelerin başkonsolosları ile misyon şefleri katıldı.

